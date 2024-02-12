Замминистра сельского хозяйства Польши поручил проверять всё зерно с Украины
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Об этом он сказал в беседе с PAP.
«Сегодня пойдут чёткие инструкции, что мы проверяем всё зерно, которое пломбируется, идёт на экспорт, является только транзитным зерном», — заявил Колодзейчак.
По его словам, часто Украина отправляет через Польшу транзитом зерно, не соответствующее стандартам качества ЕС.
Он добавил, что данное зерно на 99% вернётся в Польшу, «но уже как европейское зерно».
Замминистра заявил о планах бороться за качество зерна.
Ранее сообщалось, что фермеры из Польши начали нападать на украинские грузовики с зерном.