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Замминистра сельского хозяйства Польши поручил проверять всё зерно с Украины

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Замглавы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак поручил подвергать проверкам всё зерно, пересекающее границу Украины с Польшей.
Замминистра сельского хозяйства Польши поручил проверять всё зерно с Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом он сказал в беседе с PAP.

«Сегодня пойдут чёткие инструкции, что мы проверяем всё зерно, которое пломбируется, идёт на экспорт, является только транзитным зерном», — заявил Колодзейчак.

По его словам, часто Украина отправляет через Польшу транзитом зерно, не соответствующее стандартам качества ЕС.

Он добавил, что данное зерно на 99% вернётся в Польшу, «но уже как европейское зерно».

Замминистра заявил о планах бороться за качество зерна.

Ранее сообщалось, что фермеры из Польши начали нападать на украинские грузовики с зерном.

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