Financial Times рассказала о секретном клубе крупнейших банкиров Европы
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По данным издания, встречи клуба проходят два раза в год в роскошных отелях и дворцах, на них обсуждаются деликатные темы, в том числе сделки по слияниям и формирование глобальной политики.
У данного клуба нет веб-сайта, его состав и протоколы заседаний нигде не публикуются, а его участникам рекомендовано не делиться подробностями обсуждений, пишет газета со ссылкой на источники.
В январе Bloomberg писал, что секретная встреча состоялась в декабре между Украиной и её союзниками из G7, а также небольшой группой стран Глобального Юга.