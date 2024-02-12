Financial Times рассказала о секретном клубе крупнейших банкиров Европы

В Европе на протяжении десятилетий действует секретный клуб крупнейших европейских финансистов и банкиров, пишет газета Financial Times.

По данным издания, встречи клуба проходят два раза в год в роскошных отелях и дворцах, на них обсуждаются деликатные темы, в том числе сделки по слияниям и формирование глобальной политики.

У данного клуба нет веб-сайта, его состав и протоколы заседаний нигде не публикуются, а его участникам рекомендовано не делиться подробностями обсуждений, пишет газета со ссылкой на источники.

В январе Bloomberg писал, что секретная встреча состоялась в декабре между Украиной и её союзниками из G7, а также небольшой группой стран Глобального Юга.