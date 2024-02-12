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Постпреды стран ЕС 14 февраля начнут согласовывать 13-й пакет санкций против России

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Постоянные представители государств — членов Евросоюза 14 февраля начнут согласовывать 13-й пакет санкций против России.
Постпреды стран ЕС 14 февраля начнут согласовывать 13-й пакет санкций против России
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом говорится в повестке предстоящего заседания, передаёт РИА Новости

Заседание начнётся в 10 утра по местному времени (12:00 мск).

Постпреды обсудят экономические и персональные меры.

Отмечается, что санкции планируют согласовать и ввести в действие к 24 февраля.

Ранее сообщалось, что директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников заявил, что российская сторона прорабатывает ответ на европейские санкции против российских алмазов.

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