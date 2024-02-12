Постпреды стран ЕС 14 февраля начнут согласовывать 13-й пакет санкций против России

Постоянные представители государств — членов Евросоюза 14 февраля начнут согласовывать 13-й пакет санкций против России.

Об этом говорится в повестке предстоящего заседания, передаёт РИА Новости.

Заседание начнётся в 10 утра по местному времени (12:00 мск).

Постпреды обсудят экономические и персональные меры.

Отмечается, что санкции планируют согласовать и ввести в действие к 24 февраля.

Ранее сообщалось, что директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников заявил, что российская сторона прорабатывает ответ на европейские санкции против российских алмазов.