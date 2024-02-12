Логвинов: ЕС ведёт войну с Россией в информационном поле
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В интервью РИА Новости он отметил, что в качестве предлога для осуществления связанного с информационными потоками регулирования называется противодействие якобы исходящей от России угрозы.
«Оно и понятно, — по сути, идёт война с нашей страной в информполе. Как и в других областях, Брюссель активно прибегает к нелегитимным мерам, вводя бесконечные санкции в отношении отечественных журналистов и ограничивая работу российских СМИ», — сказал Логвинов.
Ранее петербургское отделение Союза журналистов России сообщило о блокировке более 40 региональных вещателей на YouTube.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это политической цензурой.