RT в Telegram
Подпишись

Логвинов: ЕС ведёт войну с Россией в информационном поле

Короткая ссылка
Европейский союз ведёт войну с Россией в информационном поле, применяя нелегитимные меры против работников российской прессы. Такую точку зрения высказал исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
Логвинов: ЕС ведёт войну с Россией в информационном поле
  • AP
  • © Virginia Mayo)

В интервью РИА Новости он отметил, что в качестве предлога для осуществления связанного с информационными потоками регулирования называется противодействие якобы исходящей от России угрозы.

«Оно и понятно, — по сути, идёт война с нашей страной в информполе. Как и в других областях, Брюссель активно прибегает к нелегитимным мерам, вводя бесконечные санкции в отношении отечественных журналистов и ограничивая работу российских СМИ», — сказал Логвинов.

Ранее петербургское отделение Союза журналистов России сообщило о блокировке более 40 региональных вещателей на YouTube.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это политической цензурой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить