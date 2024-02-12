Логвинов: ЕС ведёт войну с Россией в информационном поле

Европейский союз ведёт войну с Россией в информационном поле, применяя нелегитимные меры против работников российской прессы. Такую точку зрения высказал исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.

В интервью РИА Новости он отметил, что в качестве предлога для осуществления связанного с информационными потоками регулирования называется противодействие якобы исходящей от России угрозы.

«Оно и понятно, — по сути, идёт война с нашей страной в информполе. Как и в других областях, Брюссель активно прибегает к нелегитимным мерам, вводя бесконечные санкции в отношении отечественных журналистов и ограничивая работу российских СМИ», — сказал Логвинов.

Ранее петербургское отделение Союза журналистов России сообщило о блокировке более 40 региональных вещателей на YouTube.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это политической цензурой.