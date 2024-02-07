Захарова: блокировка новостных каналов России на YouTube — политическая цензура

Блокировка новостных каналов региональных вещателей России в видеохостинге YouTube — это произвол и политическая цензура. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Петербургское отделение Союза журналистов России накануне сообщило о блокировке каналов более 40 региональных вещателей на YouTube. Дипломат назвала произошедшее очередной волной веерных блокировок.

«Что это такое? Это бескомпромиссная чистка информационного пространства от любых ростков инакомыслия. Это произвол, это политическая цензура», — отметила она в ходе брифинга.

Ранее сообщалось о блокировке видеохостингом канала российского кинорежиссёра Никиты Михалкова «Бесогон TV».