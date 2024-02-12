Логвинов: отказ от российских энергоресурсов привёл к стагнации экономики ЕС

Отказ ЕС от поставок энергоресурсов из России привёл к стагнации европейской экономики, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

«После ограничения отечественных энергопоставок ЕС был вынужден посадить свою экономику на «сухой паёк». С осени 2022 года она находится в состоянии стагнации», — заявил он.

Логвинов рассказал, что «взлёт» цен на энергоносители спровоцировал «беспрецедентно высокую» инфляцию в еврозоне.

В октябре 2022 года инфляция в еврозоне достигла рекордного показателя 10,6% в годовом выражении, подчеркнул он.

Ранее американский экономист профессор Ричард Вольф выразил мнение, что Германия лишилась лидерства в Евросоюзе без российских энергоресурсов и вынуждена покупать топливо у США.