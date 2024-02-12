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МИД России обновит рекомендации по въезду россиян в недружественные страны

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МИД России обновит рекомендации для выезжающих в недружественные страны россиян с учётом рисков наступления соответствующих последствий.
МИД России обновит рекомендации по въезду россиян в недружественные страны
  • globallookpress.com

Об этом в интервью ТАСС заявил глава консульского департамента российского МИД Алексей Климов.

«В настоящее время проводится работа по обновлению рекомендаций для российских граждан, выезжающих в недружественные страны, с учётом высоких рисков наступления соответствующих негативных последствий», — рассказал Климов.

Ранее Климов заявил, что Москва фиксирует рост интереса иностранцев к посещению России.

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