FT: США ожидают, что импорт обогащённого урана из России запретят в 2024 году

Соединённые Штаты ожидают, что запрет на импорт обогащённого урана из России будет введён в действие в 2024 году. Об этом пишет газета Financial Times.

Как отмечается в материале, атомная отрасль США ожидает, что запрет на импорт обогащённого урана России введут в действие в 2024 году после того, как в декабре палата представителей проголосовала за эту меру двумя партиями.

По словам исполнительного директора единого европейского концерна URENCO Бориса Шухта, у концерна достаточно мощностей, чтобы заменить поставки из России.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты по итогам прошлого года приобрели у России уран на $1,2 млрд, что стало максимальным уровнем за всё время ведения статистики.