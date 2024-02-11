Число погибших из-за схода оползня на Филиппинах возросло до 54

Количество жертв схода оползня в провинции Давао-де-Оро на юге Филиппин возросло до 54. Судьба ещё 63 человек остаётся неизвестной.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABS-CBN, участие в поисково-спасательной операции на месте схода оползня принимают около 500 человек, включая военных. Высота оползня могла достигать 50 метров.

Как указывает телеканал, спасение 9 февраля трёхлетней девочки, которая провела под завалами порядка 60 часов, подарило спасателям надежду, что есть и другие выжившие.

Оползень на юге Филиппин сошёл во вторник, 6 февраля. Ранее сообщалось, что в результате этого погибли как минимум 35 человек.