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Орбан: ЕС не может дать Киеву достаточно денег для победы в конфликте

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Европейский союз не в силах выделить Украине достаточно средств для победы над Россией. Об этом в ходе разговора с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шлюсселем заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан: ЕС не может дать Киеву достаточно денег для победы в конфликте
  • РИА Новости

Во время беседы Шлюссель отметил, что отказ Европы предоставить Украине оружие и деньги, а также обеспечить логистику обречёт Киев на поражение. В ответ на это Орбан заявил, что ЕС не в состоянии этого сделать.

«Деньги — это определённо проблема. Люди в Европе недовольны тем, что их правительства предоставляют Украине всё больше и больше финансовой поддержки. Мы не можем позволить себе финансировать Украину, чтобы она могла добиться военной победы», — цитирует Орбана Die Presse.

Ранее советник главы венгерского правительства Балаш Орбан заявил, что Будапешт пытается убедить ЕС вернуться к дипломатическому диалогу с Россией.

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