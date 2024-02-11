Орбан: ЕС не может дать Киеву достаточно денег для победы в конфликте
- РИА Новости
Во время беседы Шлюссель отметил, что отказ Европы предоставить Украине оружие и деньги, а также обеспечить логистику обречёт Киев на поражение. В ответ на это Орбан заявил, что ЕС не в состоянии этого сделать.
«Деньги — это определённо проблема. Люди в Европе недовольны тем, что их правительства предоставляют Украине всё больше и больше финансовой поддержки. Мы не можем позволить себе финансировать Украину, чтобы она могла добиться военной победы», — цитирует Орбана Die Presse.
Ранее советник главы венгерского правительства Балаш Орбан заявил, что Будапешт пытается убедить ЕС вернуться к дипломатическому диалогу с Россией.