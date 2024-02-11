МИД: политические контакты между Парижем и Москвой прерваны

Конструктивный политический диалог между Францией и Россией сейчас полностью прерван, однако Москва никогда не уклонялась от общения. С заявлением об этом выступил директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников.

По его словам, конструктивный политический диалог между Парижем и Москвой поддерживался даже на крутых виражах холодной войны.

«Более того, он выступал тогда стабилизирующим фактором, помогал находить решения сложных, взрывоопасных проблем. На каком-то этапе Россия и Франция даже вышли на настоящее стратегическое партнёрство», — рассказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что сегодня политические контакты между странами полностью прерваны, и это выбор и ответственность нынешнего руководства Франции. Россия же, по его словам, от общения никогда не уклонялась.

Ранее Франция обратилась к Европейскому союзу с призывом увеличить расходы на оборону из-за «российской угрозы».