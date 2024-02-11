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МИД: Южная Корея желает оставить возможность вернуться на рынок России

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Директор первого департамента Азии МИД России Иван Желоховцев заявил, что Южная Корея желает оставить возможность вернуться на российский рынок.
МИД: Южная Корея желает оставить возможность вернуться на рынок России
  • Gettyimages.ru
  • © Woohae Cho

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Дипломат отметил, что отношения двух стран переживают сейчас непростые времена. Однако, несмотря на серьёзные различия в подходах, российская сторона считает важным поддерживать открытыми каналы коммуникации с южнокорейскими партнёрами.

«В контактах на различных уровнях Республика Корея демонстрирует желание не разрывать наработанные связи с Россией, оставить за собой возможность вернуться на наш перспективный рынок», — сказал он.

Москва, по его словам, приветствует подобный настрой.

Ранее российский посол заявил, что Сеул совершит большую ошибку, если поставит боеприпасы ВСУ.

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