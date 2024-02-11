МИД: Южная Корея желает оставить возможность вернуться на рынок России

Директор первого департамента Азии МИД России Иван Желоховцев заявил, что Южная Корея желает оставить возможность вернуться на российский рынок.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Дипломат отметил, что отношения двух стран переживают сейчас непростые времена. Однако, несмотря на серьёзные различия в подходах, российская сторона считает важным поддерживать открытыми каналы коммуникации с южнокорейскими партнёрами.

«В контактах на различных уровнях Республика Корея демонстрирует желание не разрывать наработанные связи с Россией, оставить за собой возможность вернуться на наш перспективный рынок», — сказал он.

Москва, по его словам, приветствует подобный настрой.

Ранее российский посол заявил, что Сеул совершит большую ошибку, если поставит боеприпасы ВСУ.