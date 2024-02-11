Женщина погибла в результате нападения на предвыборном мероприятии в Турции

В результате вооружённого нападения в ходе предвыборной кампании кандидата от «Республиканского альянса» во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) погибла женщина.

«К сожалению, госпожа Фатма Севим Балтаджи, вице-президент провинциального женского отделения партии ПСР в Стамбуле, скончалась в больнице», — заявила глава МВД Турции Али Ерликая в своем аккаунте в соцсети X. Ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь из длинноствольного оружия и пистолета в ходе предвыборной кампании кандидата от «Республиканского альянса» во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) Азиза Ениая.