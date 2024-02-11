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Женщина погибла в результате нападения на предвыборном мероприятии в Турции

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В результате вооружённого нападения в ходе предвыборной кампании кандидата от «Республиканского альянса» во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) погибла женщина.

«К сожалению, госпожа Фатма Севим Балтаджи, вице-президент провинциального женского отделения партии ПСР в Стамбуле, скончалась в больнице», — заявила глава МВД Турции Али Ерликая в своем аккаунте в соцсети X.

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь из длинноствольного оружия и пистолета в ходе предвыборной кампании кандидата от «Республиканского альянса» во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) Азиза Ениая.

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