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Один человек пострадал в результате вооружённого нападения в Стамбуле

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Один человек пострадал в результате вооружённого нападения в ходе предвыборной кампании кандидата от «Республиканского альянса» во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) Азиза Ениая, который баллотируется на пост префекта района Кючукчекмедже в Стамбуле.
Один человек пострадал в результате вооружённого нападения в Стамбуле
  • Gettyimages.ru

Об этом глава МВД Турции Али Ерликая написал в соцсети X (ранее Twitter).

«Сегодня в 16:30 неизвестные открыли огонь из длинноствольного оружия и пистолета», — говорится в сообщении.

В результате атаки пострадала 22-летняя гражданка Турции. По данным телеканала TRT Haber, пострадавшая находится в критическом состоянии.

Ранее телеканал Habertürk сообщил, что 60 человек задержали в связи со стрельбой в церкви Стамбула, 26 человек были депортированы.

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