Один человек пострадал в результате вооружённого нападения в Стамбуле
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Об этом глава МВД Турции Али Ерликая написал в соцсети X (ранее Twitter).
«Сегодня в 16:30 неизвестные открыли огонь из длинноствольного оружия и пистолета», — говорится в сообщении.
В результате атаки пострадала 22-летняя гражданка Турции. По данным телеканала TRT Haber, пострадавшая находится в критическом состоянии.
Ранее телеканал Habertürk сообщил, что 60 человек задержали в связи со стрельбой в церкви Стамбула, 26 человек были депортированы.