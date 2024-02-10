Один человек пострадал в результате вооружённого нападения в Стамбуле

Один человек пострадал в результате вооружённого нападения в ходе предвыборной кампании кандидата от «Республиканского альянса» во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) Азиза Ениая, который баллотируется на пост префекта района Кючукчекмедже в Стамбуле.

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Об этом глава МВД Турции Али Ерликая написал в соцсети X (ранее Twitter). «Сегодня в 16:30 неизвестные открыли огонь из длинноствольного оружия и пистолета», — говорится в сообщении. В результате атаки пострадала 22-летняя гражданка Турции. По данным телеканала TRT Haber, пострадавшая находится в критическом состоянии. Ранее телеканал Habertürk сообщил, что 60 человек задержали в связи со стрельбой в церкви Стамбула, 26 человек были депортированы.