Посол: в Греции откроют два участка для голосования на выборах президента России

В Греции будут открыты два участка для голосования находящихся в стране россиян на выборах президента России, сообщил российский посол в Греции Андрей Маслов.

Об этом он рассказал в интервью «Парламентской газете».

«17 марта будут открыты два участка для голосования на выборах президента Российской Федерации», — сказал Маслов.

Посол уточнил, что участки откроют в Афинах и Салониках.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в России подали 1,58 млн избирателей.