Посол: в Греции откроют два участка для голосования на выборах президента России
- РИА Новости
Об этом он рассказал в интервью «Парламентской газете».
«17 марта будут открыты два участка для голосования на выборах президента Российской Федерации», — сказал Маслов.
Посол уточнил, что участки откроют в Афинах и Салониках.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в России подали 1,58 млн избирателей.