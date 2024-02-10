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Посол: в Греции откроют два участка для голосования на выборах президента России

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В Греции будут открыты два участка для голосования находящихся в стране россиян на выборах президента России, сообщил российский посол в Греции Андрей Маслов.
Посол: в Греции откроют два участка для голосования на выборах президента России
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в интервью «Парламентской газете».

«17 марта будут открыты два участка для голосования на выборах президента Российской Федерации», — сказал Маслов.

Посол уточнил, что участки откроют в Афинах и Салониках.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в России подали 1,58 млн избирателей.

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