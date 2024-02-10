МИД: Россия прекратила договоры аренды на участки для посольства Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Департамент городского имущества Москвы прекратил договоры аренды на земельные участки для посольства Украины.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова назвала решение Москвы ответным шагом на действия Киева.

«Департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины», — говорится в заявлении.

Захарова уточнила, что Россия уже проинформировала украинскую сторону о своём решении.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник писало, что договор аренды с посольством Украины в России расторгнут, это ответный шаг на решение Киевского горсовета от 2023 года.

В апреле 2023 года Киевский горсовет заявил о расторжении договора аренды с посольством России в Киеве и грозился национализировать здание, напомнил собеседник. Российский МИД обещал ответить на это бесчинство.