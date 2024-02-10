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РИА Новости: договор аренды с посольством Украины в России расторгнут

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Договор аренды с посольством Украины в России расторгнут, это ответный шаг на решение Киевского горсовета от 2023 года, сообщил РИА Новости источник.
РИА Новости: договор аренды с посольством Украины в России расторгнут
  • AP

В апреле 2023 года Киевский горсовет заявил о расторжении договора аренды с посольством России в Киеве и грозился национализировать здание, напомнил собеседник. Российский МИД обещал ответить на это бесчинство.

«Действующий в дипломатии принцип взаимности предполагает зеркальный ответ на подобного рода действия... По дошедшим до нас сведениям, договор аренды с посольством Украины якобы уже расторгнут», — сказал собеседник агентства.

В апреле 2023 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил о намерении киевской администрации разорвать договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание российского посольства.

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