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Во Франции на АЭС произошёл пожар, работа двух энергоблоков приостановлена

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Во Франции на атомной электростанции «Шинон» в ночь на 10 февраля произошёл пожар, работа двух энергоблоков была временно остановлена.
Во Франции на АЭС произошёл пожар, работа двух энергоблоков приостановлена
  • AFP

Об этом информирует радиостанция France Bleu.

«Два производственных блока были остановлены до дальнейших распоряжений», — говорится в публикации.

По данным радиостанции, возгорание произошло на энергоблоке №3, где загорелся главный трансформатор.

К настоящему моменту пожар ликвидировали, угрозы для населения или окружающей среды нет, поскольку инцидент произошёл «за пределами ядерной зоны», утверждается в статье.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 20 млн жителей Аргентины остались без электроснабжения из-за сбоя в работе атомной электростанции «Атуча» на севере страны.

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