Во Франции на АЭС произошёл пожар, работа двух энергоблоков приостановлена
- AFP
Об этом информирует радиостанция France Bleu.
«Два производственных блока были остановлены до дальнейших распоряжений», — говорится в публикации.
По данным радиостанции, возгорание произошло на энергоблоке №3, где загорелся главный трансформатор.
К настоящему моменту пожар ликвидировали, угрозы для населения или окружающей среды нет, поскольку инцидент произошёл «за пределами ядерной зоны», утверждается в статье.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 20 млн жителей Аргентины остались без электроснабжения из-за сбоя в работе атомной электростанции «Атуча» на севере страны.