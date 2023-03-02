La Nación: около 20 млн человек в Аргентине остались без электроснабжения из-за сбоя на АЭС

По меньшей мере 20 млн жителей Аргентины остались без электроснабжения из-за сбоя в работе атомной электростанции «Атуча» на севере страны.

Об этом сообщает местная газета La Nación.

«Сегодня во второй половине дня большая часть Буэнос-Айреса и несколько регионов страны остались без электричества», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что без электроснабжения остались порядка 40% населения страны.

Как сообщает издание, сбой произошёл из-за вызванной пожаром в окрестностях аварии на высоковольтной линии электропередачи.

Ранее около 90 тыс. человек остались без электричества в Дагестане из-за сильного ветра.