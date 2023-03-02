La Nación: около 20 млн человек в Аргентине остались без электроснабжения из-за сбоя на АЭС
Об этом сообщает местная газета La Nación.
«Сегодня во второй половине дня большая часть Буэнос-Айреса и несколько регионов страны остались без электричества», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что без электроснабжения остались порядка 40% населения страны.
Как сообщает издание, сбой произошёл из-за вызванной пожаром в окрестностях аварии на высоковольтной линии электропередачи.
Ранее около 90 тыс. человек остались без электричества в Дагестане из-за сильного ветра.