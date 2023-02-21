Около 90 тысяч человек остались без электричества в Дагестане из-за сильного ветра
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Об этом сообщило Минэнерго России.
«Энергетики ведут восстановительные работы в Дагестане, где без электроснабжения из-за сильного ветра остались около 90 тыс. человек», — говорится в сообщении.
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