Около 90 тысяч человек остались без электричества в Дагестане из-за сильного ветра

Около 90 тыс. человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за сильного ветра.

Об этом сообщило Минэнерго России.

«Энергетики ведут восстановительные работы в Дагестане, где без электроснабжения из-за сильного ветра остались около 90 тыс. человек», — говорится в сообщении.

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