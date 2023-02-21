Узнать больше

Около 90 тысяч человек остались без электричества в Дагестане из-за сильного ветра

Короткая ссылка
Около 90 тыс. человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за сильного ветра.
Около 90 тысяч человек остались без электричества в Дагестане из-за сильного ветра
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило Минэнерго России.

«Энергетики ведут восстановительные работы в Дагестане, где без электроснабжения из-за сильного ветра остались около 90 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Ранее движение паромов на Керченской переправе было приостановлено из-за сильного ветра — до 22 м/c.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить