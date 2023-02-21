Движение паромов на Керченской переправе приостановили из-за ветра
Об этом сообщили в ГУ МЧС по Крыму.
«По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — говорится в сообщении.
Уточняется, что скорость ветра достигает 22 м/c.
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