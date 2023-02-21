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Движение паромов на Керченской переправе приостановили из-за ветра

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Движение паромов на Керченской переправе приостановлено из-за сильного ветра — до 22 м/c.

Об этом сообщили в ГУ МЧС по Крыму.

«По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — говорится в сообщении.

Уточняется, что скорость ветра достигает 22 м/c.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал резкие перепады температуры на юге России и Северном Кавказе.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.

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