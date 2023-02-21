Движение паромов на Керченской переправе приостановили из-за ветра

Движение паромов на Керченской переправе приостановлено из-за сильного ветра — до 22 м/c.

Об этом сообщили в ГУ МЧС по Крыму.

«По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — говорится в сообщении.

Уточняется, что скорость ветра достигает 22 м/c.

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