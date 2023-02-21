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Центр «Фобос» спрогнозировал резкие перепады температуры на юге России и Северном Кавказе

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал резкие перепады температуры на юге России и Северном Кавказе.

«На этой неделе будет происходить постоянная смена воздушных масс, что приведёт к резким перепадам температуры воздуха», — приводит его слова ТАСС.

Синенков спрогнозировал сильные дожди с мокрым снегом до среды и четверга.

Затем, по его словам, осадки прекратятся, и придёт похолодание.

«Начиная с субботы, температура воздуха будет резко повышаться и превысит климатическую норму», — добавил он.

Ранее Синенков сообщил, что 23 февраля в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков.

Кроме того, главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе 23 февраля.

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