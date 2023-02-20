Синоптик Синенков пообещал погоду без осадков в столичном регионе 23 февраля

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что 23 февраля в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков.

«В ночь на 23 февраля в Московском регионе ожидается от -14 до -16 °С в столице и от 13 до 18 °С ниже нуля по области. Это будет самая морозная ночь на этой неделе», — сказал он в беседе с РИАМО.

К выходным ожидается оттепель.

Атмосферное давление — 750 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.