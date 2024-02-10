NBC: израильская армия задержала гражданку США на Западном берегу Иордана

ЦАХАЛ задержал американку по обвинениям в подстрекательстве в соцсетях на Западном берегу реки Иордан.

По данным NBC, речь идёт о жительнице Нового Орлеана (штат Луизиана) Самахер Эсмаил в палестинском городе Силвад. Армия обороны Израиля подтвердила её арест, сообщается на сайте телеканала.

Представитель Госдепартамента США заявил NBC, что власти страны осведомлены о сообщениях по поводу задержания американки на Западном берегу и пытаются выяснить подробности случившегося.

9 декабря полиция Лондона заявила, что провела 13 задержаний во время демонстрации в поддержку Палестины.

16 декабря телеканал ITV сообщил, что сотни пропалестинских демонстрантов проводят акцию около дома посла Израиля в Лондоне Ципи Хотовели.