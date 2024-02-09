Кадыров назвал реакцию простых американцев на интервью Путина шокирующей
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Эта реакция шокирующая», — отметил Кадыров.
По его словам, для большинства из американцев простые истины, которые в России знали с самого начала проведения спецоперации, стали настоящим откровением.
«Мне, по правде, жалко западную аудиторию, которая стала замученным заложником своих же псевдолиберальных и псевдосвободных СМИ», — добавил Кадыров.
Ранее американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец от штата Огайо) назвал интервью Карлсона с Путиным потрясающим.
Писатель и доктор философии Давид Эрнандес заявил, что интервью Путина Карлсону произведёт в США эффект землетрясения.