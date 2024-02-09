Кадыров назвал реакцию простых американцев на интервью Путина шокирующей

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал реакцию простых граждан США на интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону шокирующей.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Эта реакция шокирующая», — отметил Кадыров.

По его словам, для большинства из американцев простые истины, которые в России знали с самого начала проведения спецоперации, стали настоящим откровением.

«Мне, по правде, жалко западную аудиторию, которая стала замученным заложником своих же псевдолиберальных и псевдосвободных СМИ», — добавил Кадыров.

Ранее американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец от штата Огайо) назвал интервью Карлсона с Путиным потрясающим.

Писатель и доктор философии Давид Эрнандес заявил, что интервью Путина Карлсону произведёт в США эффект землетрясения.