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Кадыров назвал реакцию простых американцев на интервью Путина шокирующей

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал реакцию простых граждан США на интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону шокирующей.
Кадыров назвал реакцию простых американцев на интервью Путина шокирующей
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Эта реакция шокирующая», — отметил Кадыров.

По его словам, для большинства из американцев простые истины, которые в России знали с самого начала проведения спецоперации, стали настоящим откровением.

«Мне, по правде, жалко западную аудиторию, которая стала замученным заложником своих же псевдолиберальных и псевдосвободных СМИ», — добавил Кадыров.

Ранее американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец от штата Огайо) назвал интервью Карлсона с Путиным потрясающим.

Писатель и доктор философии Давид Эрнандес заявил, что интервью Путина Карлсону произведёт в США эффект землетрясения.

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