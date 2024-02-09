МИД: Россия признательна ОАЭ за содействие в возвращении с Украины 100 военных

Россия признательна ОАЭ за содействие в возвращении 100 военных, удерживаемых Украиной, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Выражаем признательность Объединённым Арабским Эмиратам за содействие в организации возвращения российских военнослужащих», — говорится в заявлении.

Отмечается, что освобождённые россияне уже находятся в Москве, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее сообщалось, что в результате переговоров 8 февраля в Россию возвращены 100 российских военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность.

Министерство обороны России опубликовало видео с вызволенным из украинского плена российским бойцом.