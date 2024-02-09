МИД: Россия признательна ОАЭ за содействие в возвращении с Украины 100 военных
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«Выражаем признательность Объединённым Арабским Эмиратам за содействие в организации возвращения российских военнослужащих», — говорится в заявлении.
Отмечается, что освобождённые россияне уже находятся в Москве, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Ранее сообщалось, что в результате переговоров 8 февраля в Россию возвращены 100 российских военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность.
Министерство обороны России опубликовало видео с вызволенным из украинского плена российским бойцом.