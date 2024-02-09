RT в Telegram
Подпишись

ХАМАС: движение способно продолжать противостояние Израилю в секторе Газа

Короткая ссылка
Палестинское движение ХАМАС способно продолжать противостоять Израилю, сообщил представитель пресс-службы движения в Ливане Валид аль-Килани.
ХАМАС: движение способно продолжать противостояние Израилю в секторе Газа
  • AP
  • © Sam McNeil

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ХАМАС смогло четыре месяца справляться с сильным военным арсеналом в регионе и сохранило способность атаковать, обороняться и достигать целей.

«Оно способно выдержать гораздо более длинный срок», — добавил он.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант предупредил США, что ответ ХАМАС на предложение о сделке по заложникам лишь подтолкнёт израильские войска к расширению наземной операции в секторе Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить