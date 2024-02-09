ХАМАС: движение способно продолжать противостояние Израилю в секторе Газа
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, ХАМАС смогло четыре месяца справляться с сильным военным арсеналом в регионе и сохранило способность атаковать, обороняться и достигать целей.
«Оно способно выдержать гораздо более длинный срок», — добавил он.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант предупредил США, что ответ ХАМАС на предложение о сделке по заложникам лишь подтолкнёт израильские войска к расширению наземной операции в секторе Газа.