ХАМАС: движение способно продолжать противостояние Израилю в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС способно продолжать противостоять Израилю, сообщил представитель пресс-службы движения в Ливане Валид аль-Килани.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ХАМАС смогло четыре месяца справляться с сильным военным арсеналом в регионе и сохранило способность атаковать, обороняться и достигать целей.

«Оно способно выдержать гораздо более длинный срок», — добавил он.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант предупредил США, что ответ ХАМАС на предложение о сделке по заложникам лишь подтолкнёт израильские войска к расширению наземной операции в секторе Газа.