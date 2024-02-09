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Полиция Таиланда арестовала россиянина по запросу ЦНБ Интерпола России

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Полиция провинции Чонбури в Таиланде арестовала россиянина по запросу Центрального национального бюро Интерпола России.
Полиция Таиланда арестовала россиянина по запросу ЦНБ Интерпола России
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет издание Bangkok Post.

Как сказано в материале, 33-летний гражданин России Михаил Толоконников разыскивается Интерполом по «красной карточке» (red notice), предусматривающей арест и депортацию в Россию по обвинению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В данный момент он находится в отделе полиции Паттайи, после чего будет депортирован в Россию и предстанет перед судом.

Ранее гражданина Канады арестовали в городе Чиангмай на севере Таиланда после того, как он открыл дверь коммерческого самолёта и развернул эвакуационный трап перед взлётом.

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