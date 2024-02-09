СNN: в Таиланде арестовали канадца, который открыл дверь самолёта перед взлётом
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Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на международный аэропорт Чиангмая, инцидент произошёл в ночь на 7 февраля и привёл к задержкам взлётов и посадок других рейсов.
Теперь канадцу может грозить смертная казнь, тюремное заключение на срок до 20 лет или крупный штраф. В полиции сообщили, что его отправили в клинику для прохождения психиатрического обследования.
Ранее сообщалось о самолёте американской авиакомпании United Express, в который ударила молния во время полёта.