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СNN: в Таиланде арестовали канадца, который открыл дверь самолёта перед взлётом

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Гражданина Канады арестовали в городе Чиангмай на севере Таиланда после того, как он открыл дверь коммерческого самолёта и развернул эвакуационный трап перед взлётом.
СNN: в Таиланде арестовали канадца, который открыл дверь самолёта перед взлётом
  • Gettyimages.ru
  • © Mlenny

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на международный аэропорт Чиангмая, инцидент произошёл в ночь на 7 февраля и привёл к задержкам взлётов и посадок других рейсов.

Теперь канадцу может грозить смертная казнь, тюремное заключение на срок до 20 лет или крупный штраф. В полиции сообщили, что его отправили в клинику для прохождения психиатрического обследования.

Ранее сообщалось о самолёте американской авиакомпании United Express, в который ударила молния во время полёта.

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