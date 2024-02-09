МИД: Россия приветствует успешное проведение выборов президента в Азербайджане

Россия приветствует успешное проведение выборов президента в Азербайджане, заявили в МИД России.

Ведомство сообщает об этом на своём сайте.

Отмечается, что Москва приветствует успешное проведение президентских выборов в Азербайджане и настроена на дальнейшее укрепление союзничества с Баку и активную совместную работу по международным вопросам, в том числе по реализации трёхсторонних договорённостей по нормализации отношений Азербайджана и Армении.

Ранее сообщалось, что действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев одерживает победу на внеочередных выборах президента в стране, набирая 92,12% после подсчёта 100% голосов.

Путин поздравил его по телефону с победой.