RT в Telegram
Подпишись

МИД: Россия приветствует успешное проведение выборов президента в Азербайджане

Короткая ссылка
Россия приветствует успешное проведение выборов президента в Азербайджане, заявили в МИД России.
МИД: Россия приветствует успешное проведение выборов президента в Азербайджане
  • AP
  • © Sergei Grits

Ведомство сообщает об этом на своём сайте.

Отмечается, что Москва приветствует успешное проведение президентских выборов в Азербайджане и настроена на дальнейшее укрепление союзничества с Баку и активную совместную работу по международным вопросам, в том числе по реализации трёхсторонних договорённостей по нормализации отношений Азербайджана и Армении.

Ранее сообщалось, что действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев одерживает победу на внеочередных выборах президента в стране, набирая 92,12% после подсчёта 100% голосов.

Путин поздравил его по телефону с победой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить