Путин поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

Российский лидер Владимир Путин поздравил по телефону главу Азербайджана Ильхама Алиева с победой на внеочередных выборах президента страны.

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития Азербайджана и процветания нашего народа», — говорится в заявлении.

Отмечается, что главы двух стран выразили уверенность в развитии отношений между государствами в различных сферах.

Ранее сообщалось, что Алиев лидирует на досрочных выборах президента Азербайджана с 93,9% голосов.