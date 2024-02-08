Путин поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана
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Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
«Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития Азербайджана и процветания нашего народа», — говорится в заявлении.
Отмечается, что главы двух стран выразили уверенность в развитии отношений между государствами в различных сферах.
Ранее сообщалось, что Алиев лидирует на досрочных выборах президента Азербайджана с 93,9% голосов.