Экзитпол: Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 93,9%

Действующий азербайджанский лидер Ильхам Алиев лидирует на досрочных выборах президента Азербайджана с 93,9% голосов.

Об этом свидетельствуют данные экзитпола Oracle Advisory Group, их приводит агентство APA.

«Ильхам Алиев — 93,9%», — говорится в публикации.

7 февраля в Азербайджане открылись избирательные участки на досрочных выборах президента.