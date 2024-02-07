Экзитпол: Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 93,9%
Действующий азербайджанский лидер Ильхам Алиев лидирует на досрочных выборах президента Азербайджана с 93,9% голосов.
- РИА Новости
Об этом свидетельствуют данные экзитпола Oracle Advisory Group, их приводит агентство APA.
«Ильхам Алиев — 93,9%», — говорится в публикации.
7 февраля в Азербайджане открылись избирательные участки на досрочных выборах президента.
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