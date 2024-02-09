Посол Украины в США заявила о дефиците ракет и большом числе желающих воевать

Украинский посол в США Оксана Маркарова в эфире BloombergTV заявила, что киевским властям не хватает ракет, при этом желающих воевать пока что достаточно.

«У нас ещё достаточно желающих воевать... но у нас заканчивается техника, особенно ракеты и противоракеты, и всё остальное», — цитирует её ТАСС.

Она указала, что необходимо сделать всё возможное, чтобы США продолжили помогать Украине, и стала вновь выпрашивать у американской стороны помощь.

«С прошлого октября мы остаёмся без бюджетной помощи, у нас заканчивается военная помощь», — заявила Маркарова.

1 февраля Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд. Он добавил, что это также является сигналом для США и партнёров, что Брюссель поддерживает Киев.