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Посол сообщил, что санкции Запада затруднили рост товарооборота России и Израиля

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Санкции западных стран привели к тому, что рост товарооборота между Россией и Израилем был затруднён. Об этом заявил российский посол России в Иерусалиме Анатолий Викторов.
Посол сообщил, что санкции Запада затруднили рост товарооборота России и Израиля
  • Gettyimages.ru
  • © NexTser

По его словам, Израиль является традиционным покупателем российского зерна.

«Рост товарооборота между нашими странами был временно затруднён», — приводит РИА Новости заявление Викторова.

Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин сообщил, что удобрения из России поступают в нуждающиеся страны благодаря усилиям Москвы, но процесс проходит медленно из-за бюрократических процедур.

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