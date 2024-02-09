Посол сообщил, что санкции Запада затруднили рост товарооборота России и Израиля

Санкции западных стран привели к тому, что рост товарооборота между Россией и Израилем был затруднён. Об этом заявил российский посол России в Иерусалиме Анатолий Викторов.

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По его словам, Израиль является традиционным покупателем российского зерна. «Рост товарооборота между нашими странами был временно затруднён», — приводит РИА Новости заявление Викторова. Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин сообщил, что удобрения из России поступают в нуждающиеся страны благодаря усилиям Москвы, но процесс проходит медленно из-за бюрократических процедур.