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Посол Викторов: отношения России и Израиля переживают не лучший период

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Двусторонние отношения России и Израиля на фоне продолжающейся эскалации палестино-израильского конфликта переживают не лучший период, заявил российский посол в Израиле Анатолий Викторов.
Посол Викторов: отношения России и Израиля переживают не лучший период
  • AP
  • © Tsafrir Abayov

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

Как отметил посол, Израиль всегда был и остаётся важным партнёром России в ближневосточном регионе.

«Стоит отметить, что сейчас не лучший период в наших отношениях», — признал он.

При этом Россия и Израиль, несмотря на ряд разногласий, привержены сохранению двусторонних связей, добавил Викторов.

Ранее в МИД России заявили, что послу Израиля в Москве Симоне Гальперин указали на её неприемлемые оценки политики России, которые она изложила в интервью изданию «Коммерсантъ».

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