Посол Викторов: отношения России и Израиля переживают не лучший период
- AP
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Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
Как отметил посол, Израиль всегда был и остаётся важным партнёром России в ближневосточном регионе.
«Стоит отметить, что сейчас не лучший период в наших отношениях», — признал он.
При этом Россия и Израиль, несмотря на ряд разногласий, привержены сохранению двусторонних связей, добавил Викторов.
Ранее в МИД России заявили, что послу Израиля в Москве Симоне Гальперин указали на её неприемлемые оценки политики России, которые она изложила в интервью изданию «Коммерсантъ».