RT в Telegram
Подпишись

МИД России: послу Израиля выразили негативную реакцию Москвы из-за её высказываний

МИД России: послу Израиля указали на её неприемлемые оценки политики Москвы

Короткая ссылка
Послу Израиля в Москве Симоне Гальперин указали на её неприемлемые оценки политики России, которые она изложила в интервью изданию «Коммерсантъ».
МИД России: послу Израиля выразили негативную реакцию Москвы из-за её высказываний
  • РИА Новости

«Посол была проинформирована... о негативной реакции МИД России на опубликованное 4 февраля её интервью изданию «Коммерсантъ», — говорится в заявлении.

Дипломаты подчеркнули, что Гальперин представила искажённые интерпретации и неприемлемые оценки ряда вопросов внешней и внутренней политики России.

Ранее стало известно, что Гальперин завершила встречу в Министерстве иностранных дел России, куда её вызвали в связи с недопустимыми публичными высказываниями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить