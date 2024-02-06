МИД России: послу Израиля выразили негативную реакцию Москвы из-за её высказываний
МИД России: послу Израиля указали на её неприемлемые оценки политики Москвы
- РИА Новости
«Посол была проинформирована... о негативной реакции МИД России на опубликованное 4 февраля её интервью изданию «Коммерсантъ», — говорится в заявлении.
Дипломаты подчеркнули, что Гальперин представила искажённые интерпретации и неприемлемые оценки ряда вопросов внешней и внутренней политики России.
Ранее стало известно, что Гальперин завершила встречу в Министерстве иностранных дел России, куда её вызвали в связи с недопустимыми публичными высказываниями.