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Посол: подходы России и Катара по урегулированию конфликта в Газе почти совпадают

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Подходы России и Катара по урегулированию конфликта в секторе Газа почти совпадают. Об этом заявил российский посол в Дохе Дмитрий Догадкин.
Посол: подходы России и Катара по урегулированию конфликта в Газе почти совпадают
  • AP
  • © Tsafrir Abayov

«Подходы России и Катара в отношении текущего витка палестино-израильского конфликта и «палестинского вопроса» в целом практически совпадают», — приводит РИА Новости его слова.

Догадкин подчеркнул, что две стороны полностью солидарны в оценке истинных причин вооружённого конфликта в Палестине.

Также дипломат сообщил, что посольство России в Катаре содействует освобождению россиян-заложников, которые находятся в руках палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

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