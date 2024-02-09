Посол: подходы России и Катара по урегулированию конфликта в Газе почти совпадают

Подходы России и Катара по урегулированию конфликта в секторе Газа почти совпадают. Об этом заявил российский посол в Дохе Дмитрий Догадкин.

«Подходы России и Катара в отношении текущего витка палестино-израильского конфликта и «палестинского вопроса» в целом практически совпадают», — приводит РИА Новости его слова.

Догадкин подчеркнул, что две стороны полностью солидарны в оценке истинных причин вооружённого конфликта в Палестине.

Также дипломат сообщил, что посольство России в Катаре содействует освобождению россиян-заложников, которые находятся в руках палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.