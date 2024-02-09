Посол: подходы России и Катара по урегулированию конфликта в Газе почти совпадают
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«Подходы России и Катара в отношении текущего витка палестино-израильского конфликта и «палестинского вопроса» в целом практически совпадают», — приводит РИА Новости его слова.
Догадкин подчеркнул, что две стороны полностью солидарны в оценке истинных причин вооружённого конфликта в Палестине.
Также дипломат сообщил, что посольство России в Катаре содействует освобождению россиян-заложников, которые находятся в руках палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.