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Посольство в Дохе содействует освобождению россиян-заложников в секторе Газа

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Посольство России в Катаре содействует освобождению россиян-заложников, которые находятся в руках палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил глава дипмиссии в Дохе Дмитрий Догадкин.
Посольство в Дохе содействует освобождению россиян-заложников в секторе Газа
  • Gettyimages.ru
  • © fazon1

По его словам, в плену у ХАМАС остаются три россиянина.

«При непосредственном участии посольства в ноябре прошлого года удалось добиться выхода на свободу троих россиян», — приводит РИА Новости заявление Догадкина.

Посол подчеркнул, что дипломаты пытаются содействовать освобождению других заложников.

Также Догадкин заявил, что Россия поддерживает диалог с политическим крылом ХАМАС через дипломатическую миссию в Дохе.

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