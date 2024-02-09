Посольство в Дохе содействует освобождению россиян-заложников в секторе Газа
- Gettyimages.ru
- © fazon1
По его словам, в плену у ХАМАС остаются три россиянина.
«При непосредственном участии посольства в ноябре прошлого года удалось добиться выхода на свободу троих россиян», — приводит РИА Новости заявление Догадкина.
Посол подчеркнул, что дипломаты пытаются содействовать освобождению других заложников.
Также Догадкин заявил, что Россия поддерживает диалог с политическим крылом ХАМАС через дипломатическую миссию в Дохе.