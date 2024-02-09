Посольство в Дохе содействует освобождению россиян-заложников в секторе Газа

Посольство России в Катаре содействует освобождению россиян-заложников, которые находятся в руках палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил глава дипмиссии в Дохе Дмитрий Догадкин.

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По его словам, в плену у ХАМАС остаются три россиянина. «При непосредственном участии посольства в ноябре прошлого года удалось добиться выхода на свободу троих россиян», — приводит РИА Новости заявление Догадкина. Посол подчеркнул, что дипломаты пытаются содействовать освобождению других заложников. Также Догадкин заявил, что Россия поддерживает диалог с политическим крылом ХАМАС через дипломатическую миссию в Дохе.