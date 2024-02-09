Россия поддерживает диалог с политическим крылом ХАМАС через дипмиссию в Дохе
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Об этом он заявил РИА Новости.
«В рамках поддержания регулярных контактов с представителями всех палестинских фракций российская сторона ведёт диалог в том числе с руководством политического крыла ХАМАС в Дохе», — сказал дипломат.
Он уточнил, что переговоры и обмен мнениями ведутся по каналу посольства в Дохе.
Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, что Россия делает всё для помощи заложникам на Ближнем Востоке.