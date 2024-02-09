Россия поддерживает диалог с политическим крылом ХАМАС через дипмиссию в Дохе

Российский посол в катаре Дмитрий Догадкин заявил, что Россия поддерживает диалог с политическим крылом ХАМАС через дипломатическую миссию в Дохе.

Об этом он заявил РИА Новости.

«В рамках поддержания регулярных контактов с представителями всех палестинских фракций российская сторона ведёт диалог в том числе с руководством политического крыла ХАМАС в Дохе», — сказал дипломат.

Он уточнил, что переговоры и обмен мнениями ведутся по каналу посольства в Дохе.

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, что Россия делает всё для помощи заложникам на Ближнем Востоке.