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Россия поддерживает диалог с политическим крылом ХАМАС через дипмиссию в Дохе

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Российский посол в катаре Дмитрий Догадкин заявил, что Россия поддерживает диалог с политическим крылом ХАМАС через дипломатическую миссию в Дохе.
Россия поддерживает диалог с политическим крылом ХАМАС через дипмиссию в Дохе
  • Gettyimages.ru
  • © Deejpilot

Об этом он заявил РИА Новости.

«В рамках поддержания регулярных контактов с представителями всех палестинских фракций российская сторона ведёт диалог в том числе с руководством политического крыла ХАМАС в Дохе», — сказал дипломат.

Он уточнил, что переговоры и обмен мнениями ведутся по каналу посольства в Дохе.

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, что Россия делает всё для помощи заложникам на Ближнем Востоке.

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