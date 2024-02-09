Трамп победил на республиканских кокусах в штате Невада

Бывший президент США Дональд Трамп, намеривающийся баллотироваться на пост главы Соединённых Штатов от Республиканской партии, победил на республиканских кокусах в штате Невада.

Об этом сообщает Associated Press.

Таким образом Трамп заручился поддержкой ещё 26 делегатов для официального выдвижения на выборах президента США.

Главным соперником в Неваде у Трампа был политик Райан Бинкли, при этом его ближайший конкурент, экс-посол в ООН Никки Хейли, отказалась выставлять свою кандидатуру в рамках кокусов в данном штате.

Ранее Хейли на праймериз республиканцев в Неваде уступила первенство графе «против всех». В данном штате Трамп не стал участвовать во внутрипартийных выборах, однако его спонсоры призвали сторонников экс-президента выбрать вариант «против всех» при голосовании.