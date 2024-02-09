RT в Telegram
Подпишись

Трамп победил на республиканских кокусах в штате Невада

Короткая ссылка
Бывший президент США Дональд Трамп, намеривающийся баллотироваться на пост главы Соединённых Штатов от Республиканской партии, победил на республиканских кокусах в штате Невада.
Трамп победил на республиканских кокусах в штате Невада
  • AP
  • © John Locher

Об этом сообщает Associated Press.

Таким образом Трамп заручился поддержкой ещё 26 делегатов для официального выдвижения на выборах президента США.

Главным соперником в Неваде у Трампа был политик Райан Бинкли, при этом его ближайший конкурент, экс-посол в ООН Никки Хейли, отказалась выставлять свою кандидатуру в рамках кокусов в данном штате.

Ранее Хейли на праймериз республиканцев в Неваде уступила первенство графе «против всех». В данном штате Трамп не стал участвовать во внутрипартийных выборах, однако его спонсоры призвали сторонников экс-президента выбрать вариант «против всех» при голосовании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить