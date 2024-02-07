Никки Хейли проиграла графе «против всех» на праймериз республиканцев в Неваде
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Об этом пишет The Washington Post.
Уточняется, что в условиях отсутствия в бюллетене имени экс-президента США и также кандидата на пост главы Соединённых Штатов Дональда Трампа Хейли была единственным крупным соперником в борьбе за голоса республиканцев. Однако члены Республиканской партии предпочли выбрать графу «ни один из этих кандидатов», нежели отдавать свой голос ей.
Возможно, это связано с тем, что некоторые крупные спонсоры Трампа в штате призвали его сторонников выбрать этот вариант, чтобы продемонстрировать солидарность Невады с бывшим президентом.
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