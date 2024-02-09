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Путин напомнил, что предупреждал Байдена об опасности поддержки Украины

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Президент России Владимир Путин рассказал в интервью Такеру Карлсону, что предупреждал своего американского коллегу Джо Байдена об опасности поддержки Вашингтоном процессов, которые происходили на Украине до начала спецоперации.

Президент России не стал вдаваться в детали беседы с Байденом, однако отметил, что неоднократно говорил ему, что США совершают большую ошибку исторического масштаба, поддерживая процессы на Украине и отталкивая Россию.

Во время переговоров в Стамбуле Москва и Киев договорились, что на Украине не будет культивироваться неонацизм и что его законодательно запретят в стране, отметил Путин.

Он напомнил, что переговоры практически завершились, но Киев выбросил эти договорённости, когда войска России отошли от Киева.

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