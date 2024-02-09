Журналист Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон выложил первую фотографию с интервью с российским лидером Владимиром Путиным.

На кадре, который журналист выложил в соцсети Instagram*, видно, что между Путиным и Карлсоном стоит столик.

По данным РИА Новости, фотография сделана в представительском кабинете в Кремле.

Интервью с Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск. Оно также выйдет на сайте Кремля утром в этот же день.

Видео Карлсона на платформе X, в котором он сообщает об интервью с президентом России, посмотрели уже более 100 млн раз.

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