Журналист Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью с Путиным
На кадре, который журналист выложил в соцсети Instagram*, видно, что между Путиным и Карлсоном стоит столик.
По данным РИА Новости, фотография сделана в представительском кабинете в Кремле.
Интервью с Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск. Оно также выйдет на сайте Кремля утром в этот же день.
Видео Карлсона на платформе X, в котором он сообщает об интервью с президентом России, посмотрели уже более 100 млн раз.
* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.