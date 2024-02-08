Белый дом: интервью Карлсона не повлияет на поддержку Украины со стороны США
- AP
По его словам, в США есть «крепкая двухпартийная поддержка Украины».
«Даже руководство (контролируемой республиканцами. — RT) палаты представителей решительно выступает за поддержку Украины, независимо от того, как на них повлияет телевизионное интервью», — приводит ТАСС заявление Кирби.
Интервью с Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск. Оно также выйдет на сайте Кремля утром в этот же день.
Видео Карлсона на платформе X, в котором он сообщает об интервью с Путиным, посмотрели уже более 100 млн раз.