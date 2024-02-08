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Белый дом: интервью Карлсона не повлияет на поддержку Украины со стороны США

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Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону не повлияет на поддержку Украины со стороны США. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Белый дом: интервью Карлсона не повлияет на поддержку Украины со стороны США
  • AP

По его словам, в США есть «крепкая двухпартийная поддержка Украины».

«Даже руководство (контролируемой республиканцами.  — RT) палаты представителей решительно выступает за поддержку Украины, независимо от того, как на них повлияет телевизионное интервью», — приводит ТАСС заявление Кирби.

Интервью с Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск. Оно также выйдет на сайте Кремля утром в этот же день.

Видео Карлсона на платформе X, в котором он сообщает об интервью с Путиным, посмотрели уже более 100 млн раз.

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