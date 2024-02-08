Белый дом: интервью Карлсона не повлияет на поддержку Украины со стороны США

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону не повлияет на поддержку Украины со стороны США. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, в США есть «крепкая двухпартийная поддержка Украины».

«Даже руководство (контролируемой республиканцами. — RT) палаты представителей решительно выступает за поддержку Украины, независимо от того, как на них повлияет телевизионное интервью», — приводит ТАСС заявление Кирби.

Интервью с Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск. Оно также выйдет на сайте Кремля утром в этот же день.

Видео Карлсона на платформе X, в котором он сообщает об интервью с Путиным, посмотрели уже более 100 млн раз.