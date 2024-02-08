Антонов: в США не публиковали статьи с позицией России по теме биобезопасности
- РИА Новости
Он рассказал, что несколько раз пытался изложить российскую позицию по многим острым вопросам.
«К примеру, по проблемам биобезопасности. Все американские газеты отвергли мою просьбу опубликовать позицию России по данному вопросу», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Антонов заявил, что отношения Москвы и Вашингтона в данный момент балансируют «на грани срыва в пропасть» из-за деструктивных шагов американской стороны.