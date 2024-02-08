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Антонов: в США не публиковали статьи с позицией России по теме биобезопасности

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что все газеты в Соединённых Штатах отвергли его просьбу о публикации статьи с позицией России по проблеме биобезопасности.
Антонов: в США не публиковали статьи с позицией России по теме биобезопасности
  • РИА Новости

Он рассказал, что несколько раз пытался изложить российскую позицию по многим острым вопросам.

«К примеру, по проблемам биобезопасности. Все американские газеты отвергли мою просьбу опубликовать позицию России по данному вопросу», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Антонов заявил, что отношения Москвы и Вашингтона в данный момент балансируют «на грани срыва в пропасть» из-за деструктивных шагов американской стороны.

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