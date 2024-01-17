Антонов: отношения России и США балансируют «на грани срыва в пропасть»
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
По его словам, 2023 год выдался крайне напряжённым и действия Соединённых Штатов становились всё более «деструктивными и непредсказуемыми».
«По этой причине российско-американские отношения продолжали деградировать, балансируя на грани срыва в пропасть», — отметил Антонов.
При этом он сказал, что Москва не заинтересована в «обнулении связей» с Вашингтоном и настроена на удержание их «от срыва в неконтролируемое пике».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты остерегаются рушить отношения с российской стороной до основания.
При этом он отметил, что американские правящие элиты отрицают реалии многополярного мира и по-прежнему мыслят «в категориях собственного превосходства и исключительности».