Антонов: отношения России и США балансируют «на грани срыва в пропасть»

Отношения Москвы и Вашингтона в данный момент балансируют «на грани срыва в пропасть» из-за деструктивных шагов американской стороны, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, 2023 год выдался крайне напряжённым и действия Соединённых Штатов становились всё более «деструктивными и непредсказуемыми».

«По этой причине российско-американские отношения продолжали деградировать, балансируя на грани срыва в пропасть», — отметил Антонов.

При этом он сказал, что Москва не заинтересована в «обнулении связей» с Вашингтоном и настроена на удержание их «от срыва в неконтролируемое пике».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты остерегаются рушить отношения с российской стороной до основания.

При этом он отметил, что американские правящие элиты отрицают реалии многополярного мира и по-прежнему мыслят «в категориях собственного превосходства и исключительности».