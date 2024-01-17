RT в Telegram
Подпишись

Антонов: отношения России и США балансируют «на грани срыва в пропасть»

Короткая ссылка
Отношения Москвы и Вашингтона в данный момент балансируют «на грани срыва в пропасть» из-за деструктивных шагов американской стороны, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов: отношения России и США балансируют «на грани срыва в пропасть»
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, 2023 год выдался крайне напряжённым и действия Соединённых Штатов становились всё более «деструктивными и непредсказуемыми».

«По этой причине российско-американские отношения продолжали деградировать, балансируя на грани срыва в пропасть», — отметил Антонов.

При этом он сказал, что Москва не заинтересована в «обнулении связей» с Вашингтоном и настроена на удержание их «от срыва в неконтролируемое пике».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты остерегаются рушить отношения с российской стороной до основания.

При этом он отметил, что американские правящие элиты отрицают реалии многополярного мира и по-прежнему мыслят «в категориях собственного превосходства и исключительности».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить