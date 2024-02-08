ООН: удары Израиля по домам вдоль границы в Газе приравниваются к преступлению
По его словам, попытки Израиля создать буферную зону в секторе Газа не соответствуют узкому исключению из «военных операций».
«Кроме того, массовое уничтожение имущества, не оправданное военной необходимостью и осуществляемое незаконно и беспричинно, равносильно серьёзному нарушению Четвёртой Женевской конвенции и военному преступлению», — приводит РИА Новости заявление Тюрка.
Ранее в Минздраве Газы заявили, что число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории анклава возросло до 27 840.