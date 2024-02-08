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ООН: удары Израиля по домам вдоль границы в Газе приравниваются к преступлению

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Удары Израиля, которые привели к разрушениям домов вдоль границы в секторе Газе, приравниваются к военным преступлениям. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

По его словам, попытки Израиля создать буферную зону в секторе Газа не соответствуют узкому исключению из «военных операций».

«Кроме того, массовое уничтожение имущества, не оправданное военной необходимостью и осуществляемое незаконно и беспричинно, равносильно серьёзному нарушению Четвёртой Женевской конвенции и военному преступлению», —  приводит РИА Новости заявление Тюрка.

Ранее в Минздраве Газы заявили, что число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории анклава возросло до 27 840.

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