ООН: удары Израиля по домам вдоль границы в Газе приравниваются к преступлению

Удары Израиля, которые привели к разрушениям домов вдоль границы в секторе Газе, приравниваются к военным преступлениям. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

По его словам, попытки Израиля создать буферную зону в секторе Газа не соответствуют узкому исключению из «военных операций».

«Кроме того, массовое уничтожение имущества, не оправданное военной необходимостью и осуществляемое незаконно и беспричинно, равносильно серьёзному нарушению Четвёртой Женевской конвенции и военному преступлению», — приводит РИА Новости заявление Тюрка.

Ранее в Минздраве Газы заявили, что число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории анклава возросло до 27 840.