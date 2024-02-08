МИД: Россия готова содействовать укреплению силовых структур Ирака
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По его словам, Москва поддерживает усилия иракских властей по обеспечению стабильности, безопасности и правопорядка в дружественной России стране.
«Готовы и далее оказывать содействие укреплению боеспособности иракских силовых структур, прежде всего в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества», — приводит РИА Новости заявление Кинщака.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что американская сторона вскоре начнёт переговоры с Ираком по поводу замены существующего формата сотрудничества стран.