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МИД: Россия готова содействовать укреплению силовых структур Ирака

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Россия готова содействовать укреплению силовых структур Ирака в связи с требованием Багдада о выводе иностранного контингента с территории государства. Об этом заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак.
МИД: Россия готова содействовать укреплению силовых структур Ирака
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По его словам, Москва поддерживает усилия иракских властей по обеспечению стабильности, безопасности и правопорядка в дружественной России стране.

«Готовы и далее оказывать содействие укреплению боеспособности иракских силовых структур, прежде всего в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества», — приводит РИА Новости заявление Кинщака.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что американская сторона вскоре начнёт переговоры с Ираком по поводу замены существующего формата сотрудничества стран.

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