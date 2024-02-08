Fesco: контейнеровоз Moskva не может заправиться топливом в Китае

Контейнеровоз Moskva транспортной группы Fesco не может заправиться топливом и моторными маслами в Китае, сейчас компания пытается решить эту проблему, сообщил председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов.

«У нас судно Moskva, контейнеровоз, отказали в бункеровке в Китае… Решаем текущую проблему. Как нам провести, по сути, спасательную операцию, подбросить туда бункер, потому что ни одна из крупных компаний китайских не бункерует», — сказал он на форуме «Россия 2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса». По словам Северилова, причина заключается в том, что судно связано с российским бенефициаром.

Компания считает, что это единичный случай, и выясняет все обстоятельства, отметил глава совета директоров.

«Скорее всего, это связано с наступающим китайским Новым годом», — сказал он журналистам.

Как напоминает РИА Новости, контейнеровоз Moskva вошёл в состав флота Fesco в апреле 2023 года.

Агентство Bloomberg ранее писало, что китайские государственные банки ужесточают ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США ввели санкции в отношении зарубежных финансовых компаний, которые помогают России.