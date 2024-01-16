Bloomberg: банки Китая ужесточают ограничения в отношении России из-за угроз США

Китайские государственные банки ужесточают ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США ввели санкции в отношении зарубежных финансовых компаний, которые помогают России.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как уточняется в статье, по крайней мере два банка за последние недели начали проверку своего бизнеса в России, сосредоточив внимание на трансграничных сделках.

В конце декабря американский президент Джо Байден подписал указ, расширяющий правовые основания для введения санкций против России. В документе отмечается, что таким образом возникает возможность отключать от финансовой системы банки, уличённые в содействии России в обходе санкций против её ВПК.