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Bloomberg: банки Китая ужесточают ограничения в отношении России из-за угроз США

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Китайские государственные банки ужесточают ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США ввели санкции в отношении зарубежных финансовых компаний, которые помогают России.
Bloomberg: банки Китая ужесточают ограничения в отношении России из-за угроз США
  • AP
  • © Ng Han Guan

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как уточняется в статье, по крайней мере два банка за последние недели начали проверку своего бизнеса в России, сосредоточив внимание на трансграничных сделках.

В конце декабря американский президент Джо Байден подписал указ, расширяющий правовые основания для введения санкций против России. В документе отмечается, что таким образом возникает возможность отключать от финансовой системы банки, уличённые в содействии России в обходе санкций против её ВПК.

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